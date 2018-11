Finale Fed Cup 2018: Repubblica Ceca-Stati Uniti, ceche favorite contro le campionesse in carica a Praga

Il giorno della Finale di Fed Cup 2018 di tennis si avvicina. Spetterà a Repubblica Ceca e Stati Uniti contendersi il titolo più importante dello sport con racchetta e pallina riservato alle selezioni nazionali femminili. Sul veloce indoor sabato 10 e domenica 11 novembre le due compagini si affronteranno alla “O2 Arena” di Praga in un impianto assai capiente dove il sostegno del pubblico alla propria rappresentativa non mancherà di certo.

IL FORTINO CECO – Un autentico fortino per la compagine ceca che, in questo stadio, non ha mai perso, sconfiggendo la Serbia nel 2012, la Germania nel 2014 e la Russia nel 2015. Pertanto per la squadra di Petr Pála le possibilità di centrare il bersaglio grosso non mancano anche guardando ai roster delle due compagini, nonostante le giocatrici americane siano state vittoriose nel 2017.

PADRONE DI CASA FAVORITE – Pála, infatti, potrà contare sull’apporto della n.7 del mondo Petra Kvitova, Barbora Strycova (n. 33 Wta), Katerina Siniakova (n.31 Wta in singolare; n.1 Wta in doppio) e Barbora Krejcikova (n.1 Wta in doppio), quest’ultima chiamata in sostituzione di Karolina Pliskova (n.8 Wta), costretta al forfait per una lacerazione al muscolo del polpaccio. Una formazione che può offrire, quindi, grandi certezze in singolare e in doppio, nonostante l’assenza dell’ultima tennista citata. Il team Usa annovera invece tra le sue fila giocatrici non di primissimo livello. Kathy Rinaldi ha dovuto fare infatti i conti con tantissime defezioni, come ad esempio quelle della campionessa degli US Open 2017 Sloane Stephens oppure di Coco Vandeweghe, trascinatrice degli Stati Uniti nell’atto conclusivo dello scorso anno contro la Bielorussia. Pertanto a rappresentare il Paese a stelle e strisce ci saranno Danielle Collins (n.36 Wta), Sofia Kenin (n.52 Wta), Alison Riske (n. 63 Wta) e Nicole Melichar (n.15 Wta in doppio) che cercheranno di gettare il cuore oltre l’ostacolo per contrapporsi alle forti rivali.

IL PERCORSO – La Repubblica Ceca è giunta a questa Finale superando la Svizzera a Praga 3-1 e ad aprile, in semifinale, battendo la Germania a Stoccarda 4-1 grazie ad una strepitosa Kvitova, capace in due incontri di imporsi cedendo appena 9 game e arrivando a 30 successi in singolare in questa competizione. Per quanto riguarda le campionesse in carica, sono stati i successi contro l’Olanda (3-1) ad Ashville e contro la Francia (3-1) ad Aix-en-Provence a portarle a giocarsi tutto nell’atto conclusivo.













Foto: Jimmie48 Photography / Shutterstock