Fernando Alonso parteciperà alla 24 Ore di Daytona 2019! Nuova sfida per lo spagnolo

Fernando Alonso parteciperà alla 24 Ore di Daytona 2019 che si correrà il 26-27 gennaio sul celebre tracciato della Florida. Il due volte Campione del Mondo di Formula Uno, che ha lasciato il Circus domenica scorsa al termine del GP di Abu Dhabi, si cimenterà nuovamente con la celeberissima corsa di durata che ha affrontato per la prima volta nel 2018 concludendo però con un deludente tredicesimo posto a causa di un problema meccanico sulla Ligier JSP17 della United Autosport. Questa volta, invece, il 37enne sarà al volante di una Cadillac del team di Wayne Taylor, già vincitore della maratona automobilistica.



L’asturiano, che ha già trionfato alla 24 Ore di Le Mans, spera di dettare legge anche negli USA e si alternerà alla guida con Kamui Kobayashi, Jordan Taylor, Renger van der Zande. Fernando Alonso insegue la Tripla Corona e proprio per questo motivo lo vedremo in gara alla 500 Miglia di Indianapolis (26 maggio), il resto delle gare di questa nuova vita dello spagnolo deve essere ancora definito.

Daytona 🇺🇸🔛!!!! Happy and proud to join the Konica Minolta Cadillac team and Wayne Taylor Racing to race at the Rolex 24 At Daytona. Can’t wait to be back at this special place and work with the team and my teammates @jordan10taylor @Rengervdz @kamui_kobayashi ✊️ #Daytona pic.twitter.com/eDLOgxK1qn

— Fernando Alonso (@alo_oficial) November 27, 2018