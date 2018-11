Federer-Zverev e Djokovic-Anderson, Semifinali ATP Finals tennis 2018: programma, orari e tv. Come vederle in streaming

Erano i quattro che dovevano raggiungere le semifinali, sono i quattro che ce l’hanno fatta: Roger Federer, Alexander Zverev, Novak Djokovic e Kevin Anderson sono ancora tutti lì, pronti a darsi battaglia alla O2 Arena di Londra per agguantare l’accesso alla finale.

Lo svizzero ha rischiato parecchio per effetto della sconfitta iniziale con Kei Nishikori, ma alla fine ha saputo ritrovare le chiavi del proprio gioco per la qualificazione. Il tedesco ha fatto ciò che doveva fare, vincendo la partita contro Marin Cilic del primo giorno, che era già decisiva per il passaggio del turno. Il serbo ha lasciato arrivare al tie-break soltanto l’appena citato croato, a conti già fatti. Il sudafricano ha avuto l’opportunità di vincere il girone, ma si è trovato di fronte un buonissimo Federer che di incontrare Djokovic non ne ha sentito il bisogno.

Le semifinali delle ATP Finals 2018, alla O2 Arena di Londra, si terranno quest’oggi: la prima si giocherà alle ore 15, la seconda alle ore 21. Gli incontri saranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su Sky Go.

SABATO 17 NOVEMBRE

Ore 13:00 – J. Murray (GBR)/B. Soares (BRA)-M. Bryan (USA)/J. Sock (USA)

Ore 15:00 – Roger Federer (SUI)-Alexander Zverev (GER)

Ore 19:00 – P.-H. Herbert (FRA)/N. Mahut (FRA)-J. S. Cabal (COL)/R. Farah (COL)

Ore 21:00 – Novak Djokovic (SRB)-Kevin Anderson (RSA)













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TENNIS

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credits: action sports / Shutterstock