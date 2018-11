Federer-Anderson, Atp Finals 2018: orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo

Oggi giovedì 15 novembre si gioca Roger Federer-Kevin Anderson, match valido per le ATP Finals 2018 di tennis. Alla O2 Arena di Londra (Gran Bretagna) andrà in scena un incontro determinante per lo svolgimento dell’intero torneo: il Maestro è infatti obbligato a battere il sudafricano per qualificarsi alle semifinali, in caso di sconfitta verrebbe clamorosamente eliminato prima delle semifinali. Lo svizzero, tra i favoriti per la conquista del Masters di fine anno, è con le spalle al muro e non può sbagliare contro la testa di serie numero 4 se vuole inseguire il sogno di alzare al cielo il trofeo, magari dopo aver battuto Novak Djokovic.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Roger Federer-Kevin Anderson, match valido per le ATP Finals 2018 di tennis. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su Sky Go.

GIOVEDI’ 15 NOVEMBRE:

Non prima delle 21.00 Roger Federer vs Kevin Anderson

FEDERER-ANDERSON: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su Sky Go.













Foto: proma 1 shutterstock