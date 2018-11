Fed Cup 2018, Finale Repubblica Ceca-Stati Uniti: programma, orari e tv. Il calendario completo

Fino a qualche tempo fa, le O2 Arena presenti in Europa erano cinque, site a Londra, Praga, Berlino, Dublino e Amburgo.Soltanto due hanno mantenuto tale denominazione, e per uno strano scherzo del destino si daranno un cambio ideale, perché se quella di Londra la settimana prossima ospiterà le ATP Finals, quella di Praga sarà teatro della finale di Fed Cup 2018.

Repubblica Ceca e Stati Uniti si daranno battaglia in una sfida un po’ particolare, perché da una parte la Repubblica Ceca deve fare a meno di Karolina Pliskova e in più Petra Kvitova, pur convocata, non sarà presente almeno nel primo giorno per problemi non del tutto chiari, mentre dall’altra gli Stati Uniti devono fare a meno di Madison Keys, Sloane Stephens ed entrambe le Williams. I due team restano comunque di buon livello, dal momento che tutte le giocatrici presenti sono a pieno titolo nelle prime cento del ranking WTA (a parte le doppiste Barbora Krejcikova e Nicole Melichar, con quest’ultima curiosamente nata in Repubblica Ceca, ma che si sente americana al 100%.

La finale della Fed Cup 2018 si terrà alla O2 Arena di Praga nelle giornate di oggi e domani. L’intero weekend avrà la diretta televisiva di Supertennis, che fornirà anche la copertura in streaming via sito web e Facebook. Di seguito il programma completo della sfida, a proposito del quale si rammenta che potrebbero esserci variazioni in corso d’opera sui nominativi delle giocatrici impegnate.

SABATO 10 NOVEMBRE

Ore 14:00 Barbora Strycova (CZE)-Sofia Kenin (USA)

a seguire Katerina Siniakova (CZE)-Alison Riske (USA)

DOMENICA 11 NOVEMBRE

Ore 12:00 Katerina Siniakova (CZE)-Sofia Kenin (USA)

a seguire Barbora Strycova (CZE)-Alison Riske (USA) – eventuale

a seguire Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova (CZE)-Danielle Collins/Nicole Melichar (USA) – eventuale













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TENNIS

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credits: Dana Gardner / Shutterstock