F1, GP Brasile 2018: qualifiche. Orario d’inizio e come vederle in tv

Oggi sabato 10 novembre si disputano le qualifiche del GP del Brasile 2018, penultima tappa del Mondiale 2018. A Interlagos andrà in scena un’avvincente battaglia per la conquista della pole position e si definirà la griglia di partenza della gara in programma domenica.

Si preannuncia uno spettacolo estremamente appassionante perché diversi piloti possono puntare a conquistare lo scatto al palo su questo circuito: Max Verstappen potrà piazzare il colpo da ko per quanto si è visto durante le prove libere, Sebastian Vettel cercherà di mettersi in luce per chiudere la stagione nel miglior modo possibile, Lewis Hamilton si presenta da Campione del Mondo e punta a lasciare le briciole agli avversari, ma attenzione anche a Kimi Raikkonen e Valtteri Bottas.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato con tutti gli orari del sabato del Gran Premio del Brasile, penultima tappa del Mondiale 2018. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1 e su TV8, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

SABATO 10 NOVEMBRE:

15.00-16.00 Prove libere 3

18.00 Qualifiche

QUALIFICHE GP BRASILE 2018: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Le qualifiche saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport F1 e su TV8, gratis e in chiaro.

Diretta streaming su Sky Go e sul sito di TV8.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.

Repliche su Sky Sport F1 alle ore 19.45, 21.30, 23.30, 01.15.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI