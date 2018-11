F1, UFFICIALE: Alexander Albon sarà il nuovo pilota della Toro Rosso nel Mondiale 2019

E’ arrivata l’ufficialità: il britannico-thailandese Alexander Albon correrà l’anno prossimo nel Mondiale di Formula Uno con la Toro Rosso. Spetterà dunque al 22enne nativo di Londra affiancare il russo Daniil Kvyat nel campionato 2019, andando a sostituire il neozelandese Brendon Hartley. Albon è uno dei piloti più in vista della nuova generazione: terzo nel campionato di Formula Due quest’anno e secondo nella GP3 nel 2016. Ha iniziato dai kart vincendo vari campionati ed ha fatto parte del programma Red Bull.

“E’ una sensazione incredibile sapere di essere in Formula 1 il prossimo anno. Durante la mia carriera ho avuto degli alti e dei bassi. Sono andato via dalla Red Bull nel 2012 e da allora ho capito che il mio cammino verso la Formula 1 sarebbe stato molto più difficile. Ho lavorato duramente e ho cercato di impressionare ogni volta che salivo in macchina, e devo dire grazie alla Red Bull e ad Helmut Marko per aver creduto in me e avermi dato una seconda possibilità. Ho sempre amato le gare e da quando sono salito in macchina la prima volta ho sognato di arrivare in questa categoria. Avere questa chance è semplicemente incredibile“, le dichiarazioni del pilota.

I really don’t think there are words to describe how excited and proud I am to be driving for Scuderia Toro Rosso in 2019. It was an uphill battle to be on the grid this year and to be given the opportunity to be in F1 is surreal! (1 of 2) pic.twitter.com/dxMqpwxuv6

