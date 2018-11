F1, Sebastian Vettel: “Non abbiamo perso il Mondiale per colpa mia. La Ferrari non era la macchina migliore”

Sebastian Vettel si appresta a vivere l’ultimo weekend del Mondiale 2019, ad Abu Dhabi si consumerà l’appuntamento conclusivo di una stagione in cui il pilota della Ferrari sembrava poter dare l’assalto al titolo iridato ma poi dopo Monza c’è stato poco da fare e la Mercedes ha preso il largo. Il tedesco ha commesso diversi errori ma è sicuro di una cosa: “Ho sbagliato tanto, troppo: è giusto dirlo. Non mi dovevo girare in Germania, ma a volte capita di fare delle c… Abbiamo perso tanti punti, ma alla fine penso che anche senza i miei errori comunque non avremmo vinto il Mondiale“.



Dichiarazioni molto chiare che il 31enne ha rilasciato al Corriere della Sera, proseguendo poi nell’analisi della stagione: “Ho sentito dire che la Ferrari era la macchina migliore ma non sono d’accordo. Avevamo una buona macchina, non dominante. Nella parte finale del campionato spesso ci è mancata la velocità. La Mercedes ha vinto e noi abbiamo perso. Ci sono state gare dove eravamo molto vicini, altre dove eravamo davanti, ma purtroppo in altre ancora eravamo lontani e loro dominavano. Noi non siamo mai stati capaci di vincere in quel modo. Alla fine troppe corse non sono andate come dovevano, ma dobbiamo accettare di essere stati battuti“.

Vettel guada allora al 2019?: “No, c’è ancora una gara e voglio vincerla. La prossima stagione per me è lontana“. Ottimismo per la prossima stagione?: “Ci sono sempre ragioni per pensare positivo, abbiamo una squadra forte e la gente giusta al posto giusto. Sono molto ottimista“.













