F1, Sebastian Vettel: “La morte di Sergio Marchionne non è stata decisiva per i risultati”

Periodo no per Sebastian Vettel: se addirittura anche il suo compagno di squadra Kimi Raikkonen, pronto all’addio alla Rossa, è riuscito a portare a casa un successo, per il tedesco si susseguono le performance contrastanti. Più momenti di buio che di luce per il teutonico che ha dovuto dire addio al sogno iridato, con il Mondiale di F1 vinto da Lewis Hamilton.

“Ho molta esperienza, ma io sono una persona che guarda sempre avanti. Penso che il mio meglio debba ancora venire. Ho vinto gare con la Ferrari, ma non siamo ancora diventati campioni del mondo, quindi ho ancora da guardare avanti” le parole del ferrarista in una dichiarazione per Motorsport-Total, riportata da Marca.

Sulla morte di Marchionne: “Sarebbe ingiusto dire che i risultati abbiano un collegamento diretto con la morte di Sergio Marchionne. Dire che non abbia influenzato è sbagliato, ma la squadra comunque ha reagito molto bene”.

Per il futuro: “Ci sono molte cose che ho ancora voglia di fare. Ho idee che al momento tengo per me, alcune non hanno nulla a che fare con la Formula 1, ma non ho un piano preciso”.













gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI