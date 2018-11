F1 oggi, GP Abu Dhabi 2018: a che ora iniziano le prove libere e come vederle in tv. Il calendario completo

Ultima tappa stagionale per il circus della Formula 1, che si trasferisce sul circuito cittadino di Yas Marina per il Gran Premio di Abu Dhabi 2018. Lewis Hamilton si è già assicurato la conquista aritmetica del quinto titolo iridato della carriera con due gare d’anticipo mentre la Mercedes ha conquistato il quinto Campionato costruttori consecutivo in occasione dell’ultimo weekend di Interlagos. La Ferrari esce così dal Mondiale 2018 con la consapevolezza di aver colmato definitivamente il gap dalle Frecce d’Argento per quanto riguarda il potenziale della vettura, ma sapendo di aver perso entrambi i titoli per un mix di errori commessi dal muretto e dai piloti nell’arco della miglior annata della carriera di Hamilton in Formula 1. La gara di Abu Dhabi sarà l’ultima di Kimi Raikkonen con la Rossa prima di passare in Alfa Romeo-Sauber insieme ad Antonio Giovinazzi per i prossimi due anni, mentre Daniel Ricciardo saluterà la Red Bull dopo cinque stagioni per accasarsi alla Renault.

Si comincia alle ore 10.00 con le prime prove libere del fine settimana, mentre la seconda sessione prenderà il via alle ore 14.00 (in notturna) nello stesso orario di qualifiche e gara. La prima giornata di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi verrà trasmessa in diretta tv integrale su Sky Sport F1 ed in streaming su Sky Go (riservato ai soli abbonati), mentre OASport vi garantirà la copertura dell’evento con le consuete DIRETTE LIVE testuali con aggiornamenti in tempo reale. Di seguito il calendario completo ed il programma di tutte le sessioni del venerdì del GP di Abu Dhabi 2018.

VENERDÌ 23 NOVEMBRE

ore 10.00-11.30 Prove libere 1 (diretta Sky Sport F1)

ore 14.00-15.30 Prove libere 2 (diretta Sky Sport F1)













