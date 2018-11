F1, Lewis Hamilton contro il GP del Vietnam: “Non so quanto sia importante andare in nuovi Paesi”

E’ notizia di alcuni giorni fa: la Formula Uno nel 2020 si esibirà su un nuovo tracciato, quello del Vietnam, sposando ancor di più la causa dei Paesi asiatici in via di sviluppo economico, fortemente interessati ad ospitare un round iridato. Una politica particolarmente gradita a Liberty Media, gestore del Circus, ma non troppo ad uno dei rappresentati in pista più prestigiosi.

Ci riferiamo a Lewis Hamilton. Il cinque volte campione del mondo della Mercedes, infatti, si è detto contrario rispetto a questa novità, volendo privilegiare dei “mercati” più tradizionali dove il mondo delle corse è maggiormente radicato: ” Per quanto riguarda le corse, non so quanto sia importante andare in nuovi Paesi. Se ci fossero un Gp a Silverstone e uno a Londra sarebbe davvero bello. Abbiamo una grande storia di corse in Inghilterra, Germania, Italia e ora negli Stati Uniti sta iniziando a crescere. Ma in quei luoghi c’è un solo evento all’anno“, le parole di Lewis alla BBC.

Un Hamilton che quindi vorrebbe dare maggior spazio al già visto e sentito. Per un appassionato di corse come lui, più che il profitto, conta divertirsi e provare emozioni su piste che hanno scritto la storia. La mentalità del britannico è questa e la contrarietà rispetto alla corsa asiatica ha un senso dal suo punto di vista come è altrettanto vero che la categoria deve tener conto anche di altre variabili per riuscire a sopravvivere.













