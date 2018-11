F1, GP Brasile 2018: Lewis Hamilton ha vinto nonostante lo scarico rotto!

© Photo4 / LaPresse 10/11/2018 Sao Paulo, Brazil Sport Grand Prix Formula One Brazil 2018 In the pic: Lewis Hamilton (GBR) Mercedes AMG F1 W09

Ha del clamoroso quanto accaduto in Brasile, sede del penultimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno. Secondo quanto rivela it.motorsport.com, la Mercedes di Lewis Hamilton, vittoriosa sul tracciato di Interlagos, ha accusato un problema alla power unit, relativamente allo scarico che aveva provocato un aumento delle temperature considerevole e con il rischio concreto che il sei cilindri turbo potesse avere un danno piuttosto grave.

Una criticità confermata anche dal Team Principal Toto Wolff il quale proprio per questo ha sottolineato la bravura dei tecnici nel gestire questa situazione: “C’erano i tecnici del motore negli uffici del retrobox e quelli in collegamento da Brackley e sono stati molto bravi a dare delle indicazioni a Lewis (Hamilton ndr.) perché potesse procedere a delle regolazioni sul volante computer per allungare la vita del propulsore. Eravamo scesi a 980 gradi, ma non era abbastanza. Sono stati momenti drammatici. Dio solo sa come sia stato possibile intervenire sul motore per evitare la rottura. La gara è stata un incubo fino alla bandiera a scacchi…“.

Di ciò era consapevole Hamilton che nel post gara ha confessato: “Conosco ogni gemito del motore e avevo sentito che c’era qualcosa che non andava, ma non mi sono fatto prendere da pensieri negativi cercando di rimanere concentrato per sfruttare al massimo il potenziale che avevo a disposizione, guidando con la massima delicatezza sul pedale dell’acceleratore“.













Foto: Lapresse