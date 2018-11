F1, GP Abu Dhabi 2018: Sebastian Vettel: “Chiudo una stagione complicata, ma ho dato tutto”, Kimi Raikkonen: “Grazie a tutti per questi anni meravigliosi”

Si è chiuso ufficialmente il Mondiale 2018 di Formula Uno, con un GP di Abu Dhabi dai due volti in casa Ferrari. Da un lato Sebastian Vettel termina la gara nella piazza d’onore, a pochi secondi da un impeccabile Lewis Hamilton, mentre Kimi Raikkonen, all’ultima uscita con la scuderia di Maranello, vede ammutolirsi la sua vettura dopo pochi chilometri e chiude anzitempo la sua domenica.

Per Sebastian Vettel, le canoniche interviste post-gara sulla linea d’arrivo, quest’oggi condotte da David Coulthard, sono servite per un doppio sguardo, sia alla stagione nel suo complesso, sia alla gara di Yas Marina. “Si chiude il campionato e non posso che fare i miei complimenti a Lewis Hamilton, che ha vinto il titolo in maniera assolutamente meritata. Questo 2018 è stato un anno lunghissimo ed intenso, nel quale ho dato tutto quello che avevo in ogni occasione. Ovviamente, visti i risultati, non è stato sufficiente per raggiungere l’obiettivo che tutti avevamo in mente, ma non mi abbatto e ci riproverò con ancor più forza nella prossima annata”.

La gara odierna ha visto un Vettel in buona forma, capace di andare a recuperare una posizione, ma non è stato sufficiente per agguantare il fuggitivo Hamilton. “Mi sono divertito alla guida. Ho provato a spremere la vettura fino all’ultimo giro, quando sono stato in grado di piazzare il giro più veloce. Dopo aver superato Valtteri Bottas speravo di poter avvicinarmi anche a Lewis, ma ho capito subito che era in gestione di macchina e gomme, per cui non ho potuto fare di più. Giornata tutto sommato positiva, ora concentriamoci sul futuro”.

Kimi Raikkonen, invece, confidava in un ultimo Gran Premio in Ferrari ben differente, ma è stato appiedato dalla sua SF71H dopo nemmeno sette giri. Il morale del finlandese, non può essere certo alle stelle, ma più che pensare a quanto visto in pista, “Ice Man” preferisce fare un bilancio sulla sua carriera sulla Rossa. “Non posso che ringraziare tutti per questa avventura meravigliosa – spiega il finlandese ai microfoni di Sky Sport – Come ogni rapporto ci sono stati momenti belli ed altri meno, ma si chiude una esperienza davvero speciale. Nella mente di tutti rimarrà la gioia di Interlagos 2007 quando centrai il titolo iridato, ma anche negli altri momenti il sostegno di team e tifosi è sempre stato massimo, per cui, davvero, grazie a tutti. Per quanto riguarda la gara di oggi, ovviamente. confidavo di chiudere in un’altra maniera e non con un ritiro, ma sono cose che possono accadere in Formula Uno”.

Da domani però è già futuro, con i test Pirelli di martedì e mercoledì che vedranno l’ex McLaren e Lotus alla guida della sua nuova Alfa Romeo Sauber. “Sono davvero entusiasta di questa nuova sfida. Sfrutterò questi due giorni per conoscere una vettura del tutto nuova e, non ultime, le nuove gomme edizione 2019″.

