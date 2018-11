F1, GP Abu Dhabi 2018: prove libere (venerdì 23 novembre). Programma, orari e tv

La Formula 1 sbarca negli Emirati Arabi per l’ultimo weekend della stagione 2018, che si disputerà sul tracciato cittadino di Yas Marina (Abu Dhabi) da venerdì 23 a domenica 25 novembre. I verdetti più importanti sono già stati emessi con i titoli iridati di Lewis Hamilton nella classifica piloti e di Mercedes tra i costruttori, ma il GP di Abu Dhabi rappresenterà una tappa utile per capire i reali valori di forza tra i top team in vista della prossima stagione. Ultimo fine settimana in Formula Uno (almeno sino al 2020) per Fernando Alonso, che lascerà la McLaren alla fine dell’anno in vista di un 2019 in cui disputerà la 24 Ore di Le Mans e la 500 Miglia di Indianapolis per andare a caccia della Tripla Corona. Anche altri due top driver sono giunti alla fine di una lunga esperienza con le rispettive casacche: stiamo parlando del finlandese della Ferrari Kimi Raikkonen e dell’australiano della Red Bull Daniel Ricciardo, che si trasferiranno rispettivamente in Alfa Romeo-Sauber e in Renault. Il weekend di Abu Dhabi rappresenterà anche l’ultima occasione per l’olandese Max Verstappen di strappare a Sebastian Vettel il primato di precocità per la prima pole position in carriera in Formula 1 (ottenuta dal tedesco a Monza nel 2008 a 21 anni, 2 mesi e 11 giorni).

La prima giornata di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi verrà trasmessa in diretta tv integrale su Sky Sport F1 ed in streaming su Sky Go (riservato ai soli abbonati), mentre OASport vi garantirà la copertura dell’evento con le consuete DIRETTE LIVE testuali con aggiornamenti in tempo reale. Di seguito il calendario completo ed il programma di tutte le sessioni del venerdì del GP di Abu Dhabi 2018.



VENERDÌ 23 NOVEMBRE

ore 10.00-11.30 Prove libere 1 (diretta Sky Sport F1)

ore 14.00-15.30 Prove libere 2 (diretta Sky Sport F1)













