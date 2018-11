Equitazione, Longines Global Champions Tour Doha: vince il tedesco Christian Ahlmann, solo 20esimo Alberto Zorzi

Si chiude con nel segno del tedesco Christian Ahlmann la penultima tappa del LONGINES Global Champions Tour di equitazione, in scena a Doha (Qatar), nella specialità del salto ad ostacoli, per quello che è il primo successo stagionale del 43enne di Marl. Dopo il primo round restano al jump-off solamente 15 cavalieri, e tra queste non c’è quella dell’azzurro Alberto Zorzi, che in sella a Danique commette due errori e chiude la prova in 20esima posizione, con il crono di 74.29 secondi, mentre resta fuori anche l’altro italiano Lorenzo De Luca, 38esimo con ben 4 errori, in compagnia di Jeunesse van T Paradijs.

Nello spareggio commette due errori anche il leader della classifica, il britannico Ben Maher, che chiude in 14esima piazza, tornando a casa senza montepremi. Non va meglio al tedesco Daniel Heusser, quarto nel ranking, che deve accontentarsi della 18esima posizione, con Scott Brash che rientra a fatica tra i primi 12, in sella ad Hello Senator, con 4 di penalità.

Il migliore è dunque il tedesco Christian Ahlmann, accompagnato da Caribis Z, che completa il percorso in 45.06 secondi, imponendosi in classifica sull’olandese Harrie Smolders, su Hemerald, con il crono di 45.61 secondi. Completa il podio l’irlandese Shane Sweetnam, a bordo di Main Road, con 45.80 secondi.

Nella prova contro il tempo vince invece l’atleta di casa Bassem Mohammed, in sella a Argelith Squid con il crono di 64.11 secondi, davanti al francese Julien Epaillard su Safari d’Auge in 64.22 secondi, mentre il podio viene completato dal belga Nicola Philippaerts, che in compagnia di J’Adore van het Schaeck chiude la prova in 66.29 secondi. Nessun italiano presente in questa gara.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Grasso – FISE