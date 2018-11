Equitazione, FEI World Cup Jumping Lione 2018: Lorenzo De Luca torna a ruggire e scala la classifica

Torna in gara Ensor de Litrange LXII e Lorenzo De Luca torna subito a volare: l’azzurro ha chiuso al secondo posto nella tappa di Lione della World Cup di salto ostacoli. Delle tredici puntate in programma, quella transalpina era la quarta e De Luca ha mosso la classifica dopo aver saltato le prime due prove ed aver poi fatto registrare lo zero a Verona.

Per la classifica verranno presi poi in considerazione i sette migliori risultati ottenuti, quindi c’è ancora molto spazio per De Luca per migliorare l’11° posto con 17 punti. Meglio di lui in classifica è messo Luca Maria Moneta, che avendo preso parte alle prime due tappe, ha totalizzato 21 lunghezze (13 + 8) e attualmente è sesto in classifica.

Alle spalle di questi primi due azzurri ci sono Alberto Zorzi, 17° con 15 punti (8 + 7) e Michael Cristofoletti, 18° a quota 14 (12 + 2), poi troviamo Luca Marziani, che però in cascina ha solo le 12 lunghezze conquistate a Verona, e dunque ha sei opportunità nette per migliorare. Eguale discorso per Bruno Chimirri, che però in Veneto salì a quota 4. Ancora a zero tutti gli altri azzurri.

In testa alla graduatoria c’è lo svizzero Martin Fuchs, che con 35 punti in due gare guida con una lunghezza sul transalpino Kevin Staut (3 gare per lui) e tre sull’altro elvetico Steve Guerdat, che ha preso parte a tutte le prove e presto potrebbe dover scartare i piazzamenti peggiori.

Insomma per gli azzurri il bilancio finora non è del tutto negativo, dato il minor numero di prove disputate rispetto agli avversari, e la costanza di rendimento dovrà essere il punto forte degli italiani che nel salto ostacoli sapranno certamente farsi valere. Prossimo appuntamento a Stoccarda, in Germania, dal 14 al 18 novembre.













Foto: Giancarlo Dalla Riva LPS