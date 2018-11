Equitazione, FEI Dressage World Cup Stoccarda 2018: vince ancora Isabell Werth, dominio tedesco

Conclusa a Stoccarda la tappa della World Cup di dressage: anche in Germania, dopo il netto successo di Lione, si impone a mani basse la tedesca Isabell Werth, che vince praticamente per distacco su tutti gli avversari. L’amazzone teutonica su Bella Rose vince con 85.660 davanti alla connazionale Dorothee Schneider su Sammy Davis jr., che si accontenta della piazza d’onore con 81.840 (quasi quattro punti percentuali di ritardo). Terza piazza e gradino più basso del podio per l’altra amazzone teutonica Helen Langehanenberg su Damsey FRH con 81.470. Non vi erano azzurri al via.

Come per il resto della stagione la detentrice Isabell Werth, che sta dominando, non incamera punti: in classifica passa in testa proprio la tedesca Dorothee Schneider, che va a quota 50 e scavalca il connazionale Benjamin Werndl (stasera quinto), ora secondo con 45 punti. Il nostro Pierluigi Sangiorgi, assente in Germania, resta in 22ma posizione a quota 14. Prossima tappa della World Cup di dressage a Madrid, in Spagna, nel prossimo fine settimana.













Foto: FISE