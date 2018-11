Dove correrà Vincenzo Nibali nel 2020? Spunta l’ipotesi di una nuova squadra italiana World Tour…

Girano tante voci sul possibile futuro di Vincenzo Nibali che è in scadenza di contratto con la Bahrain Merida. Il rapporto con la “formazione arancione” si protrarrà sicuramente per tutta la prossima stagione ma lo Squalo sta già pensando al 2020 e ci sono svariate opzioni sul tavolo del siciliano che può decidere dove concludere la propria favolosa carriera. Il quasi 34enne, che il prossimo anno punterà sicuramente sulla Liegi e verosimilmente sul Giro d’Italia (va a caccia di un tris che lo farebbe diventare il più anziano vincitore della Corsa Rosa), sta sfogliando la margherita e sta dialogando su più fronti.

L’Indiscreto di Beppe Conti, rubrica della trasmissione Radio Corsa andata in onda ieri sera su RaiSport, ha svelato alcuni possibili scenari che coinvolgerebbero il siciliano. Le proposte di Team Sky e Trek Segafredo sono già note da tempo ma la corazzata britannica ha già sotto contratto Chris Froome, Geraint Thomas ed Egan Bernal: ci sarebbe davvero spazio per il nostro portacolori? La Trek potrebbe essere una valida opzione anche sotto il profilo economico anche se negli ultimi giorni la possibilità di rimanere con la Bahrain sembra essere aumentata come ha dichiarato lo stesso Nibali in un’intervista.

La grande rivelazione, oltre a quella di una possibile via francese, sarebbe quella di una nuova squadra italiana per il World Tour, un clamoroso ingresso previsto per l’imminente futuro ma per cui servirebbero una ventina di milioni di euro: si tratterebbe di una fantastica possibilità e di uno scenario molto interessante per il nostro ciclismo ma vedremo se sarà seriamente percorribile. Di sicuro Vincenzo Nibali sarà il pezzo di lusso per il prossimo ciclomercato e dalle sue scelte dipenderanno anche moltissimi spostamenti di altri atleti.