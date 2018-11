Djokovic-A. Zverev, Finale ATP Finals tennis 2018: orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Andrà in scena oggi a Londra l’ultimo atto delle ATP Finals: a giocarsi il titolo saranno due tennisti che si sono già affrontati nel corso del round robin. Da una parte il serbo Novak Djokovic, fin qui praticamente perfetto, che arriva a questa partita senza aver perso neppure un set, dall’altra il tedesco Alexander Zverev, per la prima volta all’atto conclusivo di questo torneo nonostante la sconfitta patita proprio contro il suo avversario odierno nella fase a gironi.

La sfida decisiva per le sorti del torneo di fine stagione sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, mentre lo streaming sarà assicurato da SkyGo. Non poteva mancare però la diretta live testuale integrale di OA Sport, che vi permetterà di seguire ogni quindici del match.

Di seguito il programma dell’ottava ed ultima giornata delle ATP Finals:

Domenica 18 novembre

Non prima delle ore 19.00

Novak Djokovic (Serbia) c. Alexander Zverev (Germania)

diretta tv su Sky Sport Uno

diretta streaming su SkyGo

diretta testuale su OA Sport













roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Leonard Zhukovsky / Shutterstock.com