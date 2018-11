Curling, Europei 2018: Italia sconfitta 8-4 dalla Svezia. Le azzurre si giocano la salvezza con la Danimarca

L’Italia viene sconfitta dalla Svezia per 8-4 nella settima partita degli Europei femminili di curling in corso di svolgimento a Tallinn. Serviva una prestazione ai limiti della perfezione per Zappone e compagne, che non hanno avuto scampo contro le campionesse olimpiche in carica. Nulla comunque è deciso per le azzurre, che possono ancora salvarsi, ma dovranno vincere assolutamente la seconda partita di oggi contro la Danimarca.

Un match quello contro le svedesi che si è messo subito male. Nel primo end la Svezia ha messo a segno due punti, con Zappone che non è riuscita a trovare il punto con l’ultima stone. La situazione è ulteriormente peggiorata nel secondo end, con la svedesi che hanno conquistato altri due punti, portandosi addirittura sul 4-0.

La reazione delle azzurre, comunque, non si è fatta attendere e, grazie ad un ottimo colpo di Zappone, l’Italia ha accorciato le distanze nel terzo end, conquistando due punti (2-4). Purtroppo nel quarto end una perfetta bocciata di McManus ha liberato lo spazio alla Svezia e subito Hasselborg ne ha approfittato per mettere a segno ulteriori due punti, salendo dunque a condurre per 6-2.

L’Italia è riuscita ad ottenere un punto nell’end successivo (3-6). Nel sesto nessun punto a tabellino, ma il colpo di grazia per le azzurre arriva nel settimo end, quando la Svezia conquista altri due punti e vola sull’8-3. Serve un miracolo a questo punto a Zappone e compagne e l’Italia marca un altro punto, ma le due squadre decidono di interrompere la sfida all’ottavo end e di non giocare i successivi due. Adesso la testa è subito al fondamentale match con la Danimarca, dove in palio c’è la salvezza.













Foto: WCF