Curling, Europei 2018: Italia-Russia 4-11, seconda sconfitta per le azzurre

Seconda sconfitta consecutiva per l’Italia femminile agli Europei 2018 di curling che si stanno disputando a Tallinn (Estonia). Le azzurre si sono dovute arrendere alla Russia per 11-4 e incappano così in un nuovo stop dopo quello di ieri contro la forte Svizzera: si preannuncia una rassegna continentale molto complicata per la nostra Nazionale che deve fare a meno di Diana Gaspari. Il nostro quartetto (Veronica Zappone, Stefania Constantini, Angela Romei, Elena Dami) ha tenuto botta per la prima parte dell’incontro ma poi ha dovuto cedere al cospetto di un avversario che si è rivelato decisamente superiore.

Le azzurre concedono un solo punto nella prima mano e rispondono immediatamente nel secondo end piazzando due punti grazie a una buona costruzione di gioco. La Russia controribatte nella frazione successiva (3-2) e nel quarto end l’Italia avrebbe un’occasione per portare a casa almeno due punti ma invece si deve accontentare di uno (3-3). In quel frangente la partita cambia volto: Kovaleva e compagne firmano due punti di mano, poi ne rubano addirittura tre nel sesto end e sull’8-3 ormai c’è ben poco da fare. Si continua a giocare ma i tre punti che la Russia ci rifila nel nono end chiudono definitivamente i conti.

RISULTATI SECONDA GIORNATA:

Svizzera-Repubblica Ceca 8-5

Scozia-Svezia 4-10

Lettonia-Danimarca 8-6

Finlandia-Germania 5-7

Italia-Russia 4-11

CLASSIFICA:

1. Russia 2

1. Svizzera 2

1. Svezia 2

4. Finlandia 1

4. Germania 1

4. Lettonia 1

4. Scozia 1

8. Repubblica Ceca 0

8. Danimarca 0

8. Italia 0













Foto: WCF