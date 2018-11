Coppa Davis 2019, il calendario e le date della nuova fase finale. Si gioca a Madrid a novembre. Il programma e la superficie

Alla vigilia dell’ultima Coppa Davis col formato che tutti abbiamo imparato ad amare e conoscere, è tempo di pensare anche a cosa succederà nel prossimo novembre, quando ci sarà la nuova fase finale dell’Insalatiera.

Il nuovo format prevede che la fase finale si giochi in un’unica città, e in questo caso è Madrid: alla Caja Magica, che già ospita un torneo Masters 1000 dal 2009 sotto la spinta di Ion Tiriac. I campi, però, non saranno in terra rossa, come nel torneo che si gioca in primavera, ma in cemento. Questo si spiega col fatto che, prima della nuova fase finale di Davis, ci sono i tornei sul rapido indoor: una condizione che non può essere mutata di punto in bianco. In questo senso, gioca a favore della Caja Magica il fatto di avere ben tre campi dotati di copertura retrattile.

Se le date dei primi turni di questo nuovo format della Coppa Davis sono già ben note (1-2 febbraio 2019, un venerdì e un sabato, lasciando la domenica vuota, un’altra grande differenza rispetto al passato), la programmazione della fase finale è legata a fattori dipendenti da Paesi e giocatori presenti. I primi quattro giorni, infatti, saranno dedicati ai gironi: sono sei, da tre Paesi ciascuno. Le partite si giocheranno dal 18 al 21 novembre. Le sei prime e le due migliori seconde si qualificheranno per i quarti di finale del 22 novembre, con le semifinali e la finale previste per il 23 e il 24. Tutti gli incontri si giocheranno al meglio dei tre set, e si giocheranno due singolari e un doppio in caso di parità, mentre in precedenza i singolari erano quattro e il doppio era nel mezzo di essi.

Di seguito il programma dettagliato di ciò che è noto del nuovo format di quelle che vengono chiamate Davis Cup Finals 2019:

LUNEDI’ 18 NOVEMBRE

Partite dei gironi eliminatori

MARTEDI’ 19 NOVEMBRE

Partite dei gironi eliminatori

MERCOLEDI’ 20 NOVEMBRE

Partite dei gironi eliminatori

GIOVEDI’ 21 NOVEMBRE

Partite dei gironi eliminatori

VENERDI’ 22 NOVEMBRE

Quarti di finale

SABATO 23 NOVEMBRE

Semifinali

DOMENICA 24 NOVEMBRE

Finale













