Combinata nordica, Coppa del Mondo Ruka 2018: i convocati dell’Italia. Torna dopo un anno Samuel Costa

Samuel Costa of Italy during FIS Nordic Combined World Cup race 8. January 2017 in Lahti, Finland. (Newspix24/Kalle Parkkinen)

La stagione degli sport invernali inizia ad entrare finalmente nel vivo e riprende la propria marcia anche la Coppa del Mondo di combinata nordica prevista a Ruka, in Finlandia, da giovedì 22 a domenica 25 novembre. Il programma prevede inizialmente la Provisional Competition Round, ovvero si salterà dal trampolino cercando di centrare la top-50. Nel giorno successivo si farà sul serio con la prova individuale del salto e la 10 km di fondo lungo un percorso ad anello di 2.5 km. Domenica ci sarà anche la gara a squadre, a cui la nostra selezione non prenderà parte.

Sono tre gli azzurri che si cimenteranno nella prova individuale, ovvero Alessandro Pittin, Samuel Costa e Raffaele Buzzi. Fari puntati su Costa che, operato circa un anno fa per la lesione al menisco esterno con ciste parameniscale e resezione al legamento collaterale esterno del ginocchio sinistro, torna finalmente a competere con tanta voglia di ottenere dei risultati, visto che a causa di questo brutto infortunio è stato costretto ad guardare le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 da casa. L’azzurro vuol ripartire da quei quattro podi ottenuti in Coppa del Mondo (2 individuali e 2 a squadre) per riprendere confidenza con una specialità così complicata. Grande curiosità anche per Pittin che, reduce da stagioni complicate, vorrebbe assaporare sensazioni già provate in passato che lo portarono al magico bronzo olimpico di Vancouver nel 2010.













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse