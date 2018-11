Combinata nordica, Coppa del Mondo Ruka 2018: Giappone in testa dopo il salto nella staffetta, Germania ad inseguire

Si è concluso il segmento di salto per quanto riguarda la prima staffetta della stagione per la Coppa del Mondo di combinata nordica. A Ruka, in Finlandia, al comando nettamente il Giappone: i nipponici sono i grandi favoriti per il successo ma dovranno stare attenti nel fondo alle rimonte degli avversari.

Nagai, Yamamoto, Akito e Yoshito Watabe: questo il quartetto dei giapponesi (tutti prevalentemente saltatori, dunque favoriti in questa sessione) che si è portato al comando a metà gara. 492,3 il punteggio totale, a fare la differenza sono stati i fratelli Watabe, entrambi sui 140 metri (sfiorati da Akito). Non si potranno dormire però sonni tranquilli sugli sci stretti: la Germania, prima delle inseguitrici, è tutt’altro che distante. I teutonici con Geiger, Riessle, Frenzel e Rydzek sono staccati solo di 1’05” e nel fondo hanno sicuramente le qualità per effettuare la rimonta. Terza a sorpresa la Polonia, staccata però di 2’40”. Per il terzo gradino del podio sarà battaglia: molto vicine infatti anche Austria e Repubblica Ceca, un po’ più distante la Norvegia che può però provare a rientrare. Assente l’Italia che aveva portato in Finlandia solo tre atleti.













gianluca.bruno@oasport.it

Foto: By Ailura, CC BY-SA 3.0 AT, CC BY-SA 3.0 at, Link