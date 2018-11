Combinata nordica, Coppa del Mondo Ruka 2018: dominio totale della Germania, battuto il Giappone

Va alla Germania la prima staffetta HS142/4×5 km per quanto riguarda la Coppa del Mondo di combinata nordica 2018: in Finlandia, in quel di Ruka, i teutonici hanno dominato in lungo e in largo sfruttando una superiorità dal punto di visto qualitativo davvero incredibile nel fondo.

I teutonici, campioni olimpici in carica, con un super quartetto formato da Geiger, Riessle, Frenzel e Rydzek, sono andati a ricucire subito lo strappo (circa un minuto) che aveva creato il Giappone nel salto. Riessle ha chiuso la seconda frazione staccando il nipponico Yamamoto e da lì in poi non c’è più stata storia: vera e propria passerella per Frenzel e Rydzek. Comunque più che positivo il secondo posto per i nipponici che hanno sfruttato il dominio nel salto per poi gestirsi sugli sci stretti: distacco di 1’04”. A completare il podio c’è la Norvegia, abile a rimontare nel fondo: lo strappo decisivo è arrivato nella terza frazione con Riiber che ha staccato l’austriaco Denifl. Quarta dunque l’Austria, quinta la Repubblica Ceca.

Assente l’Italia: la Nazionale tricolore ha schierato in terra finlandese soli tre atleti e dunque non è riuscita a formare il quartetto per la staffetta.













gianluca.bruno@oasport.it

Foto: By Guillaume Baviere from Copenhagen, Denmark – 2017-02-26, CC BY-SA 2.0, Link