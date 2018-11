Combinata nordica, Coppa del Mondo 2019: forte vento a Ruka, cancellato il Provisional Competition Round odierno

Avvio di stagione complicato per la Coppa del Mondo 2018-2019 di combinata nordica. Infatti il forte vento a Ruka (Finlandia) ha costretto gli organizzatori a cancellare le sessioni di allenamento e il Provisional Competition Round odierni, che avrebbero dato il via alla prima tappa stagionale. In tarda serata verrà comunicato il nuovo programma per la giornata di domani.

Il PCR serve proprio a stilare la classifica del salto nel caso dovesse saltare la gara ufficiale, ma questa volta non ci sarà quindi questo paracadute. Lo svolgimento o meno della gara dipenderà tutto dalle condizioni climatiche di domani e nel caso fossero ancora avverse gli organizzatori potrebbero essere costretti a cancellare questo primo appuntamento.













alessandro.farina@oasport.it

Foto: eWilding / Shutterstock.com