Combinata nordica, Coppa del Mondo 2018-2019: il calendario completo. Programma, orari e tv di tutti gli eventi

Sta per iniziare la Coppa del Mondo 2018-2019 di combinata nordica. La nuova stagione si aprirà questo fine settimana (24-25 novembre) a Ruka in Finlandia, in cui si svolgerà una Gundersen e una staffetta. Ci si sposterà poi in Norvegia per il Lillehammer Tour, con due Gundersen, una da 10 km e una da 5 km, e una Mass Start. Questa specialità tornerà quindi nel circuito ed è l’unica in cui prima si disputa il segmento di fondo e poi quello di salto. Breve pausa e poi il 22 e 23 dicembre si andrà in Austria, a Ramsau am Dachstein, per due Gundersen che chiuderanno il primo periodo di gare.

Nel 2019 si ripartirà da Otepää (Estonia) con altre due Gundersen. L’11 e 12 gennaio la Coppa del Mondo arriverà in Italia per la tappa in Val di Fiemme, in cui si svolgeranno due Gundersen e la prima Team Sprint della stagione. Il week-end successivo si disputerà a Chaux-Neuve (Francia) il Nordic Combined Triple, con tre Gundersen (5,10,15 km) che daranno poi il vincitore finale della tappa. Il ricco mese di gennaio si chiuderà con due Gundersen a Trondheim (Norvegia).

Febbraio sarà un mese determinate, con due Gundersen a Klingenthal (Germania), poi una Gundersen e una Team Sprint a Lahti (Finlandia) come avvicinamento al grande evento della stagione, visto che dal 19 febbraio al 3 marzo si svolgeranno Seefeld (Austria) i Mondiali di sci nordico. La stagione di Coppa del Mondo proseguirà poi il 9 marzo con una Gundersen ad Oslo (Norvegia) per chiudersi a Schonach (Germania), in cui verrà decerato il vincitore.

La Coppa del Mondo 2018-2019 di combinata nordica sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport e in diretta streaming su Eurosport Player. Potrete seguire tutta la stagione anche con noi visto che OASport vi offrirà cronache ed approfondimenti per tutte le gare. Di seguito il calendario completo con le date di tutti gli eventi.



CALENDARIO COPPA DEL MONDO 2018-2019 COMBINATA NORDICA

Sabato 24 novembre 2018

Ruka (FIN) – HS 142 Gundersen 10 km

Domenica 25 novembre 2018

Ruka (FIN) – HS 142 Staffetta

Venerdì 30 novembre 2018

Lillehammer (NOR) – HS 100 Gundersen 5 km

Sabato 1° dicembre 2018

Lillehammer (NOR) – HS 100 Mass Start

Domenica 2 dicembre 2018

Lillehammer (NOR) – HS 140 Gundersen 10 km

Sabato 22 dicembre 2018

Ramsau am Dachstein (AUT) – HS 96 Gundersen 10 km

Domenica 23 dicembre 2018

Ramsau am Dachstein (AUT) – HS 96 Gundersen 10 km

Sabato 5 gennaio 2019

Otepää (EST) – HS 97 Gundersen 10 km

Domenica 6 gennaio 2019

Otepää (EST) – HS 97 Gundersen 10 km

Venerdì 11 gennaio 2019

Val di Fiemme (ITA) – HS 135 Gundersen 10 km

Sabato 12 gennaio 2019

Val di Fiemme (ITA) – HS 135 Team Sprint

Domenica 13 gennaio 2019

Val di Fiemme (ITA) – HS 135 Gundersen 10 km

Venerdì 18 gennaio 2019

Chaux-Neuve (FRA) – HS 118 Gundersen 5 km (Nordic Combined Triple)

Sabato 19 gennaio 2019

Chaux-Neuve (FRA) – HS 118 Gundersen 10 km (Nordic Combined Triple)

Domenica 20 gennaio 2019

Chaux-Neuve (FRA) – HS 118 Gundersen 15 km (Nordic Combined Triple)

Sabato 26 gennaio 2019

Trondheim (NOR) – HS 140 Gundersen 10 km

Domenica 27 gennaio 2019

Trondheim (NOR) – HS 140 Gundersen 10 km

Sabato 2 febbraio 2019

Klingenthal (GER) – HS 140 Gundersen 10 km

Domenica 3 febbraio 2019

Klingenthal (GER) – HS 140 Gundersen 10 km

Sabato 9 febbraio 2019

Lahti (FIN) – HS 130 Team Sprint

Domenica 10 febbraio 2019

Lahti (FIN) – HS 130 Gundersen 10 km

Dal 19 febbraio al 3 marzo Mondiali di sci nordico a Seefeld (AUT)

Sabato 9 marzo 2019

Oslo (NOR) – HS 134 Gundersen 10 km

Sabato 16 marzo 2019

Schonach (GER) – HS 106 Gundersen 10 km

Domenica 17 marzo 2019

Schonach (GER) – HS 106 Gundersen Finale 15 km













alessandro.farina@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Facebook FIS Nordic Combined