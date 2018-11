Classifica Mondiale piloti F1 2018: Lewis Hamilton conclude con 88 punti di vantaggio su Vettel. Raikkonen terzo

L’undicesimo successo stagionale ad Abu Dhabi, sul tracciato di Yas Marina, consente a Lewis Hamilton di chiudere in bellezza questo campionato del mondo di F1 e confermandosi dominatore dell’annata, a quota 408 punti, 88 in più del suo rivale Sebastian Vettel. Il tedesco della Ferrari, con il secondo posto della gara odierna, conclude in senso positivo un’annata nella quale i momenti difficili non sono mancati. Da notare anche il terzo posto di Kimi Raikkonen che, nonostante il ritiro di oggi, ha ottenuto questo risultato, sfruttando un Valtteri Bottas che con l’altra Mercedes non è andato oltre il quinto posto, per via di un problema alle gomme. Di seguito la classifica finale del Mondiale piloti 2018.

CLASSIFICA FINALE MONDIALE F1 2018 PILOTI

POS DRIVER NATIONALITY CAR PTS 1 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 408 2 Sebastian Vettel GER FERRARI 320 3 Kimi Räikkönen FIN FERRARI 251 4 Max Verstappen NED RED BULL RACING TAG HEUER 249 5 Valtteri Bottas FIN MERCEDES 247 6 Daniel Ricciardo AUS RED BULL RACING TAG HEUER 170 7 Nico Hulkenberg GER RENAULT 69 8 Sergio Perez MEX FORCE INDIA MERCEDES 62 9 Kevin Magnussen DEN HAAS FERRARI 56 10 Carlos Sainz ESP RENAULT 53 11 Fernando Alonso ESP MCLAREN RENAULT 50 12 Esteban Ocon FRA FORCE INDIA MERCEDES 49 13 Charles Leclerc MON SAUBER FERRARI 39 14 Romain Grosjean FRA HAAS FERRARI 37 15 Pierre Gasly FRA SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 29 16 Stoffel Vandoorne BEL MCLAREN RENAULT 12 17 Marcus Ericsson SWE SAUBER FERRARI 9 18 Lance Stroll CAN WILLIAMS MERCEDES 6 19 Brendon Hartley NZL SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 4 20 Sergey Sirotkin RUS WILLIAMS MERCEDES 1













FOTOCATTAGNI