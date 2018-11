Classifica Mondiale MotoGP, GP Malesia 2018: Marc Marquez trionfa anche da campione del mondo, Dovizioso matematicamente secondo

Trionfo di Marc Marquez nel GP della Malesia 2018, penultima prova del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo, campione del mondo in sella alla Honda, ottiene il nono successo stagionale precedendo la Suzuki dello spagnolo Alex Rins e la Yamaha Tech3 del francese Johann Zarco. Una gara amara per i colori italiani: Valentino Rossi, lungamente in testa alla corsa, cade a pochi giri dalla fine in curva-1, dando via libera al successo dell’iberico, concludendo in diciottesima piazza; Andrea Dovizioso non va oltre la sesta posizione con una Ducati in grande sofferenza mai competitivo. Con questi risultati l’alfiere della Rossa è matematicamente secondo mentre la Honda è campione del mondo nella graduatoria dei costruttori.

CLASSIFICA MONDIALE MOTOGP 2018

1 MARQUEZ Marc SPA 321

2 DOVIZIOSO Andrea ITA 220

3 ROSSI Valentino ITA 195

4 VIÑALES Maverick SPA 193

5 RINS Alex SPA 149

6 ZARCO Johann FRA 149

7 CRUTCHLOW Cal GBR 148

8 PETRUCCI Danilo ITA 144

9 IANNONE Andrea ITA 133

10 LORENZO Jorge SPA 130

11 PEDROSA Dani SPA 106

12 BAUTISTA Alvaro SPA 105

13 MILLER Jack AUS 91

14 MORBIDELLI Franco ITA 50

15 ESPARGARO Aleix SPA 44

16 SYAHRIN Hafizh MAL 40

17 RABAT Tito SPA 35

18 ESPARGARO Pol SPA 35

19 SMITH Bradley GBR 30

20 NAKAGAMI Takaaki JPN 23

21 REDDING Scott GBR 15

22 ABRAHAM Karel CZE 10

23 KALLIO Mika FIN 6

24 BRADL Stefan GER 3

25 NAKASUGA Katsuyuki JPN 2

26 SIMEON Xavier BEL 1

27 PIRRO Michele ITA 1

28 LUTHI Thomas SWI 0











Foto: Valerio Origo