Classifica finale Moto3 2018: quattro italiani nei primi cinque e Di Giannantonio passa Bezzecchi in seconda posizione

Il Gran Premio di Valencia della Moto3 passerà alla storia per l’incredibile vittoria del 15enne turco Can Oncu ma, anche, perchè chiude la stagione 2018 del Motomondiale. Il titolo della classe più leggera era già ampiamente assegnato, ma Jorge Martin ha conquistato altri 20 punti, per portare il suo margine sugli inseguitori a 42 punti. Alle sue spalle chiude il campionato Fabio Di Giannantonio che beffa proprio in extremis Marco Bezzecchi che, nel breve volgere di due appuntamenti, scivola dal sogno del titolo iridato al terzo posto. C’è tanta Italia nelle prime posizioni della graduatoria, con quattro nostri rappresentanti nelle prime cinque caselle. Quarto, infatti, chiude Enea Bastianini, mentre Lorenzo Dalla Porta rimane quinto.

Con la vittoria odierna Can Oncu, in una sola gara, sale in 23esima posizione e si mette alle spalle ben 13 rivali. Nelle zone basse della classifica raggiunge quota 4 punti Stefano Nepa (-2 da Manuel Pagliani), mentre Nicolò Bulega è sempre fermo a 18, alle spalle anche di Celestino Vietti che chiude a 24. Dennis Foggia arriva a quota 55, in scia a Tony Arbolino con 57 e Niccolò Antonelli con 71. Andrea Migno, nonostante tante difficoltà è 11esimo con 84 punti.

CLASSIFICA FINALE MONDIALE MOTO3 2018

1 Jorge MARTIN Honda SPA 260

2 Fabio DI GIANNANTONIO Honda ITA 218

3 Marco BEZZECCHI KTM ITA 214

4 Enea BASTIANINI Honda ITA 177

5 Lorenzo DALLA PORTA Honda ITA 151

6 Aron CANET Honda SPA 128

7 Gabriel RODRIGO KTM ARG 116

8 Jakub KORNFEIL KTM CZE 116

9 Albert ARENAS KTM SPA 107

10 Marcos RAMIREZ KTM SPA 102

11 Andrea MIGNO KTM ITA 84

12 John MCPHEE KTM GBR 78

13 Jaume MASIA KTM SPA 76

14 Tatsuki SUZUKI Honda JPN 71

15 Niccolò ANTONELLI Honda ITA 71

16 Philipp OETTL KTM GER 58

17 Darryn BINDER KTM RSA 57

18 Tony ARBOLINO Honda ITA 57

19 Dennis FOGGIA KTM ITA 55

20 Ayumu SASAKI Honda JPN 50

21 Adam NORRODIN Honda MAL 46

22 Kaito TOBA Honda JPN 37

23 Alonso LOPEZ Honda SPA 36

24 Can ONCU KTM TUR 25

25 Celestino VIETTI KTM ITA 24

26 Nicolo BULEGA KTM ITA 18

27 Vicente PEREZ KTM SPA 16

28 Raul FERNANDEZ KTM SPA 16

29 Nakarin ATIRATPHUVAPAT Honda THA 12

30 Makar YURCHENKO Honda KAZ 9

31 Kazuki MASAKI KTM JPN 9

32 Livio LOI KTM BEL 8

33 Somkiat CHANTRA Honda THA 7

34 Manuel PAGLIANI Honda ITA 6

35 Stefano NEPA KTM ITA 4

36 Ai OGURA Honda JPN 1

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL MOTOMONDIALE













alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI