Ciclocross, Coppa del Mondo Tabor 2018: assolo di Mathieu Van der Poel, sul podio anche Vanthourenhout e Van der Haar. Indietro gli azzurri

Si è conclusa anche l’ultima gara in programma nella quarta tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di ciclocross in scena a Tabor (Repubblica Ceca). Tra gli Elite maschile ha prevalso l’olandese Mathieu Van der Poel, che ha conquistato la seconda vittoria in stagione pareggiando il conto con il principale rivale, il belga Toon Aerts. Il 23enne nato a Kepellen ha messo in atto un vero e proprio dominio guidando la corsa dal primo all’ultimo metro e chiudendo in 1h02’43”. Nell’occasione il fuoriclasse olandese ha confermato anche il feeling con la pista ceca, dove nel 2015 ha vinto il suo primo titolo mondiale e nel 2017 ha dominato il campionato europeo. Sul secondo gradino del podio è salito il belga Michael Vanthourenhout, mentre in terza posizione l’olandese Lars Van der Haar. Mai protagonisti i tre azzurri in gara: Gioele Bertolini ha chiuso 30° a 3’02”, più indietro Nicolas Samparisi (34° a 3’14”) e Lorenzo Samparisi (47°).

Dopo un primo giro di studio, Van der Poel rompe gli indugi già al termine della seconda tornata e, approfittando di una scivolata di Toon Aerts, prova ad allungare. Vanthourenhout si lancia al suo inseguimento, ma al termine del giro ha già 7” di distacco. Il campione d’Europa in carica inserisce le marce alte nella terza tornata aumentando il vantaggio a 19”. Alle spalle di Vanthourenhout si forma un gruppo di cinque corridori composto dai belgi Toon Aerts, Wout van Aert, Daan Soete, Quinten Hermans e dall’olandese Lars Van der Haar.

Tra quarto e quinto giro il vantaggio del leader continua ad aumentare. Vanthourenhout mantiene la seconda posizione, ma il suo margine sugli inseguitori si riduce. Al sesto passaggio sul traguardo cambia la situazione nella lotta per il podio: Van der Poel mantiene un vantaggio di 34” su Vanthourenhout, ma Van der Haar, uscito dal gruppo, e si porta a soli 3” dal belga. Il ricongiungimento avviene nel settimo giro, mentre alle spalle dei due si forma una coppia con Aerts e Hermans che cercano di rientrare nella lotta per il podio.



All’inizio dell’ultimo giro Van der Poel conserva un margine di 35” sugli inseguitori, a loro volta con un vantaggio rassicurante sulla coppia belga alle spalle. Mentre il fuoriclasse olandese si invola verso la vittoria, Vanthourenhout trova l’allungo decisivo per la seconda posizione e chiude a 14” dal leader. Van der Haar deve accontentarsi del terzo posto a 20”, mentre per la quarta posizione Aerts regola in volata Hermans.













roberto.pozzi@oasport.it

Foto: Twitter