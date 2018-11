Ciclocross, Coppa del Mondo Koksijde 2018: i risultati delle categorie giovanili. Successi per Pidcock e Ronhaar

È cominciata in mattinata la quinta tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 a Koksijde (Belgio), cittadina delle Fiandre Occidentali affacciata sull’Oceano. Per le categorie Junior e Under 23 maschili si è trattato in realtà del terzo appuntamento con il massimo circuito mondiale. Il programma di gare proseguirà questo pomeriggio con le prove Elite.

Nella gara Junior si è imposto l’olandese Pim Ronhaar con il tempo di 41’22”. Il belga padrone di casa Witse Meeussen, vincitore delle prime due prove di Coppa del Mondo, si è dovuto arrendere al campione europeo in carica chiudendo secondo a 19”. Terza posizione a 34” per il tedesco Tom Linder che ha ripetuto il risultato della scorsa settimana a Tabor avendo la meglio nello sprint finale sul francese Theo Thomas. Non ha concluso la gara il campione del mondo britannico Ben Tulett, tra i favoriti per la vittoria. Tra gli Under 23 dominio assoluto dello scatenato britannico Thomas Pidcock che ha coperto il percorso in 46’46”, 28 secondi di vantaggio sul francese Antoine Benoist e 42” di margine su Jens Dekker.













Foto: Luigi Mariani/LivePhotoSport