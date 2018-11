Ciclocross, Coppa del Mondo 2018 Koksjide: dominio per Van der Poel, battuto Van Aert

Successo numero tredici, settima vittoria nel giro di due mesi: Mathieu Van Der Poel domina in lungo e in largo nella Coppa del Mondo di ciclocross. L’olandese, in maglia di campione d’Europa, trionfa anche in Belgio, in quel di Koksjide, battendo il padrone di casa Wout Van Aert, campione del mondo in carica. Consueto duello tra i due che è andato a favore dell’olandese che ha vinto per 25”. Terzo Toon Aerts, quarto Lars Van Der Haar. Per l’Italia 38ma posizione per Gioele Bertolini.

Coppa del Mondo ciclocross Koksjide

VAN DER POEL Mathieu (CORENDON – CIRCUS) en 1h04’13” VAN AERT Wout +25 AERTS Toon (TELENET FIDEA LIONS) +48 VAN DER HAAR Lars (TELENET FIDEA LIONS) +1:45 VAN KESSEL Corne (TELENET FIDEA LIONS) +2:18 SWEECK Laurens (PAUWELS SAUZEN – VASTGOEDSERVICE) +2:22 SOETE Daan (PAUWELS SAUZEN – VASTGOEDSERVICE) +2:26 VANTHOURENHOUT Michael (MARLUX – BINGOAL) +2:37 NIEUWENHUIS Joris (DEVELOPMENT TEAM SUNWEB) +2:40 PAUWELS Kevin (MARLUX – BINGOAL) +2:40













gianluca.bruno@oasport.it

Foto: By youkeys – UCI Cyclo-cross World Championships Heusden-Zolder – Men Elite, CC BY 2.0, Link