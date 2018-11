Ciclismo, Vincenzo Nibali vola in Sudafrica: pedalata a un evento a Città del Capo

Vincenzo Nibali ha festeggiato ieri i suoi primi 34 anni al termine di una stagione cominciata vincendo la Milano-Sanremo con un attacco imprevedibile e poi purtroppo caratterizzata dall’incidente al Tour de France che gli ha impedito di lottare per la maglia gialla e successivamente anche per la maglia iridata. Lo Squalo sta già guardando al 2019 dove andrà a caccia di un Grande Giro (probabile la presenza al Giro d’Italia) e punterà anche alla Liegi ma nelle ultime ore è sbucato un nuovo impegno per questo 2018, prima del raduno in Croazia a metà dicembre dove svelerà anche la sua programmazione per la prossima stagione.



Come riporta la Gazzetta dello Sport, il messinese volerà in Sudafrica e pedalerà nella zona di Città del Capo in occasione di un evento in programma il prossimo weekend. Si tratta di una semplice sgambata per Enzo, l’occasione per montare in sella ancora una volta dopo l’ottimo Giro di Lombardia concluso al secondo posto e il Criterium di Saitama in cui ha fatto capire che la gamba sta tornando.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo