Ciclismo, Vincenzo Nibali dà spettacolo al Saitama Criterium! Valverde batte Thomas in volata

Vincenzo Nibali ha dato grande spettacolo durante il Criterium di Saitama, tradizionale kermesse di fine stagione che si corre per le strade di questa città giapponese e organizzata sotto l’egida del Tour de France. Lo Squalo ha attaccato a ripetizione infiammando i tanti appassionati e dimostrando di avere un’ottima gamba dopo l’infortunio subito alla Grande Boucle e la conseguente operazione: buon finale di stagione per il siciliano che sta già guardando al prossimo anno quando con buona probabilità parteciperà al Giro d’Italia, la programmazione verrà definita durante il ritiro in Croazia nel mese di dicembre.

Il capitano della Bahrain Merida ha concluso in quarta posizione, staccandosi soltanto nel finale quando ha deciso di lasciare via libera al compagno di squadra Yukiya Arashiro, idolo di casa che se ne è andato via con Geraint Thomas e Alajandro Valverde. All’interno dell’ultimo chilometro le due stelle hanno lasciato sul posto Arashiro e si sono giocati la vittoria in volata, a imporsi è stato il Campione del Mondo che ha così beffato il vincitore dell’ultimo Tour de France, oggi in gara con la maglia gialla.













Foto: Alejandro Valverde