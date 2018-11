Ciclismo, Vincenzo Nibali correrà il Criterium di Saitama. In Croazia i piani per il 2019: sarà al Giro d’Italia?

Vincenzo Nibali vola in Giappone per correre il Criterium di Saitama in programma domenica 4 novembre. Lo Squalo è tornato dalle vacanze a Zanzibar ed è subito salito su un altro aereo alla volta del Sol Levante dove parteciperà alla sesta edizione di questa kermesse a cui prenderanno parte anche Geraint Thomas (fresco vincitore del Tour de France) e Alejandro Valverde (Campione del Mondo). Una sgambata tranquilla per il siciliano che il prossimo 14 novembre compirà 34 anni: dopo l’infortunio subito al Tour de France e la lenta risalita, culminata con il secondo posto al Giro di Lombardia, ora Enzo è motivato al massimo e guarda già con convinzione alla prossima stagione.

Il capitano della Bahrain Merida dovrebbe puntare al Giro d’Italia 2019, andare a caccia della terza vittoria alla Corsa Rosa (diventando il trionfatore più anziano di tutti i tempi) è un obiettivo estremamente concreto anche considerando il percorso particolarmente impegnativo che sembra adattarsi alle caratteristiche del nostro fenomeno. Lo Squalo si ritroverà insieme a tutta la squadra sabato 8 dicembre a Torino, poi andrà in Croazia per due settimane di raduno e lì definirà il calendario come ha dichiarato il general manager Brent Copeland a Tuttosport.













stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo