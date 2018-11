Ciclismo su pista, Coppa del Mondo Berlino 2019: programma, orari e tv. Il calendario completo

Terza tappa per quanto riguarda la Coppa del Mondo di ciclismo su pista: si vola in Germania, a Berlino, dove tornerà in scena con la maglia della Nazionale italiana anche Elia Viviani. Assolutamente da seguire dunque le gare in terra teutonica: andiamo a scoprire il programma e gli orari del week-end. Al momento non è prevista diretta TV per l’evento.

Coppa del Mondo ciclismo su pista Berlino

VENERDÌ 30 NOVEMBRE

11.00: Inseguimento a squadre donne e uomini – Qualificazioni

16.39: Inseguimento a squadre donne e uomini – 1° round

18.30-21.16

Velocità a squadre donne e uomini – qualificazioni

Inseguimento a squadre donne finali 3-4 e 1-2

Velocità a squadre donne e uomini – 1° round

Inseguimento a squadre uomini finali 3-4 e 1-2

Velocità a squadre donne finali 3-4 e 1-2

Velocità a squadre uomini finali 3-4 e 1-2

SABATO 1 DICEMBRE

12.00-16.37

Velocità donne – qualificazioni 200 mt, 1/16 finale, 1/8 finale, 1/4 finale;

Keirin uomini 1° round, recuperi;

Omnium donne 1^ prova (scratch), 2^ prova (gara a tempo);

Km da fermo uomini –qualificazioni

18.00-21.30

Velocità donne –semifinali;

Velocità donne finali 3-4 e 1-2;

Madison uomini finale;

Omnium donne 3^ prova (eliminazione);

Omnium donne 4^ prova (gara a punti) finale;

Keirin uomini 2° round;

Keirin uomini finali 1-6 e 7-12;

Km da fermo uomini finale

DOMENICA 2 DICEMBRE

10.00-14.39

Velocità uomini – Qualificazioni 200 mt, 1/16 finale, 1/8 finale, 1/4 finale;

Omnium uomini 1^ prova (scratch), 2^ prova (gara a tempo);

Keirin donne 1° round, recuperi;

500 mt donne qualificazioni

15.30-18.59

Velocità uomini semifinali;

Velocità uomini finali 3-4 e 1-2;

Madison donne finale;

Omnium uomini 3* prova (eliminazione);

Omnium uomini 4^ prova (gara a punti) finale;

Keirin donne 2° round round;

Keirin donne finali 1-6 e 7-12;

500 mt donne finale.

