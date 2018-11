Ciclismo su pista, Coppa del Mondo Berlino 2018: Italia quarta nell’inseguimento a squadre femminile. Azzurre battute dal Canada

L’Italia chiude al quarto posto nell’inseguimento a squadre femminile a Berlino, dove è iniziata oggi la terza tappa stagionale della Coppa del Mondo di ciclismo su pista. Il quartetto formato da Rachele Barbieri, Maria Giulia Confalonieri, Martina Fidanza e Simona Frapporti è stato sconfitto nettamente nella finale 3°-4° posto dal Canada, che è partito subito più forte ed è andato poi a doppiare le azzurre dopo circa tre chilometri. Seconda vittoria consecutiva per la Gran Bretagna, che batte in finale l’Australia (4:16.153 contro 4:16.413).

Australia che può invece festeggiare il successo nella gara maschile grazie alla netta vittoria in finale contro la Danimarca (3:51.210 contro 3:54.703). Sul terzo gradino del podio sale anche in questo caso il Canada, che batte l’Huub Wattbike Test Team (3:56.339 contro 3:57.094). L’Italia non ha invece superato le qualificazioni, con Elia Viviani, Francesco Lamon, Davide Plebani e Michele Scartezzini che hanno chiuso al nono posto.

Passiamo alla velocità a squadre, dove nella gara femminile si impone la Gazprom-Rusvelo di Daria Shmeleva e Anastasiia Voinova, che battono in finale le tedesche Miriam Welte ed Emma Hinze. Terzo posto per la Cina (Lin Junhong e Zhong Tianshi) che supera l’Olanda (Kyra Lamberink e Elis Ligtlee). Le azzurre Gloria Manzoni e Miriam Vece escono di scena nelle qualificazioni, chiudendo al 14° posto complessivo.

Infine al maschile vittoria dell’Olanda con Nils van Thoenderdaal, Harrie Lavreysen e Jeffre Hoogland, che sconfigge in finale la Gran Bretagna (Ryan Owens, Philip Hindes e Jason Kenny). Completa il podio la Germania (Timo Bichler, Stefan Botticher e Joachim Eilers) che batte il Beat Cycling Club (Roy van den Berg, Matthijs Buchli e Theo Bos).













Foto: Twitter FCI