Ciclismo: Simon Gerrans dopo il ritiro andrà a lavorare in banca

Era già stato ufficializzato il suo addio alle corse. Ora che la stagione si è conclusa, nonostante abbia ancora un contratto con la BMC fino alla fine del 2018, Simon Gerrans ha annunciato cosa farà in futuro. Una notizia molto curiosa quella dell’australiano, vincitore tra le altre della Milano-Sanremo e della Liegi-Bastogne-Liegi: cambierà totalmente professione, andando a lavorare alla Goldman Sachs, banca americana che si occupa di investimenti, risparmi e altri servizi finanziari.

“Sarà un grande cambiamento, da ciclista a lavorare in banca e servizi finanziari, ma è un cambiamento che mi entusiasma. Voglio ringraziare tutti coloro che han fatto parte della mia carriera, in particolare la mia agenzia che mi ha aiutato in questa transizione per questa grande opportunità. Spero comunque di trovare modo per rimanere anche nel mondo nel ciclismo, anche se devo ancora capire esattamente come” le parole dell’australiano riportate da Spaziociclismo.













gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo