Ciclismo, le prossime tappe di Vincenzo Nibali: in Croazia il programma per il 2019. Giro d’Italia o Tour de France?

Vincenzo Nibali si è goduto delle meritatissime ferie a Zanzibar e domenica ha partecipato al Criterium di Saitama dove ha dato spettacolo attaccando a ripetizione, conquistando anche il premio come miglior scalatore di giornata. Lo Squalo ha dimostrato nella kermesse giapponese di essere in ottime condizioni fisiche dopo l’operazione di fine luglio, conseguenza dell’infortunio subito al Tour de France: il quasi 34enne sembra avere recuperato definitivamente la forma e si può lanciare verso il 2019 con rinnovato entusiasmo e con grande ottimismo dopo una stagione che era incominciata con la vittoria alla Milano-Sanremo ma che poi è stata rovinata dall’episodio capitato alla Grande Boucle.

Il siciliano si sta già facendo un’idea di come potrà essere il prossimo anno, ha già incominciato a dare uno sguardo al percorso di Giro d’Italia e Tour de France ma i piani verranno definiti soltanto tra un mesetto. Le prossime tappe di Vincenzo Nibali sono già ben definite: sabato 8 dicembre si riunirà insieme ai compagni in quel di Torino come aveva riportato Tuttosport pochi giorni fa, poi il capitano della Bahrain Merida andrà in raduno insieme alla sua squadra sull’isola di Hvrar (Croazia), consueta località dove la formazione decide la programmazione per la stagione successiva.

Enzo sembra essere orientato sulla partecipazione alla Corsa Rosa per andare a caccia del terzo sigillo ma non ha escluso la possibilità di essere in gara anche al Tour. Staremo a vedere quello che deciderà a metà dicembre, il 12-13 saranno in programma anche due giorni dedicati all’incontro con la stampa ed è probabilmente in quell’occasione che lo Squalo svelerà i proprio progetti.