Ciclismo, il possibile programma gare di Vincenzo Nibali nel 2019. Partenza in Colombia? Obiettivi classiche e Giro d’Italia?

Di ritorno dalle vacanze si può iniziare a pensare alla nuova stagione: Vincenzo Nibali, uomo di punta dell’Italia del ciclismo su strada, a breve dovrà programmare il suo 2019. Il siciliano sabato 8 dicembre si riunirà insieme ai compagni in quel di Torino come aveva riportato Tuttosport qualche settimana fa, poi il capitano della Bahrain Merida andrà in raduno insieme alla sua squadra sull’isola di Hvrar (Croazia), consueta località dove la formazione decide la programmazione per la stagione successiva.



La partenza nelle ultime due stagioni è stata sempre in Argentina, al Tour de San Luis nel 2017, alla Vuelta San Juan nel 2018 che però non ha corso per un piccolo problema fisico dell’ultimo momento. Quest’anno potrebbe cambiare il programma: resterà in Sudamerica, ma si sposterà in Colombia. L’appuntamento, dal 12 al 17 febbraio, dovrebbe essere quello con il Tour Colombia, corsa che prevederà sei frazioni e che ha già annunciato una startlist di livello eccezionale (presenti sicuramente Chris Froome e il campione del mondo Alejandro Valverde).

Dopo l’antipasto sudamericano spazio in Europa, sicuramente con Strade Bianche e Tirreno-Adriatico, per preparare al meglio il periodo delle Classiche, primo grande obiettivo del 2019. Si presenterà sicuramente al via della Milano-Sanremo, dove sarà difficilissimo ripetersi da campione uscente. Poi mirino che si sposterà sulle Classiche delle Ardenne (almeno per quest’anno quasi impossibile che possa puntare al pavé di Fiandre e Roubaix): Amstel Gold Race, Freccia Vallone e, soprattutto, Liegi-Bastogne-Liegi.

Come già anticipato in queste ultime settimane la corsa a tappe scelta dovrebbe essere il Giro d’Italia: percorso ideale per il siciliano che punta ad un clamoroso tris in Rosa. Poche le speranze di vederlo alla Grande Boucle, molto più probabile una partecipazione alla Vuelta.













gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo