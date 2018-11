Ciclismo, Elia Viviani torna in pista alla Sei Giorni di Gand: “Voglio dare spettacolo e vincere”

Elia Viviani torna in pista alla Sei Giorni di Gand che scatterà oggi e si protrarrà fino a domenica. Il veronese, reduce da una fantastica stagione su strada culminata con ben 18 successi (il professionista più vincente della stagione), si rituffa in un Velodromo a tre mesi di distanza dagli Europei dove ha conquistato l’oro con il quartetto dell’inseguimento. Il Campione Olimpico dell’omnium farà coppia col belga Iljo Keisse che ha già vinto questa kermesse per ben sei volte tra il 2005 e il 2015.



L’azzurro, che cercherà di riportare a casa un successo arrivato solo quattro volte per i nostri colori (l’ultimo nel 2000 con Silvio Martinello), è davvero molto carico in vista di questa gara come traspare dalle dichiarazioni rilasciate alla Federciclismo: “Quella di Gand è la Sei Giorni per eccellenza, quella scelta da Bradley Wiggins per concludere la sua bella carriera. Mi attende una settimana fantastica e dura. Conto di dare spettacolo con Ilje. Gli avversari sono qualificati e tanti, ma l’obiettivo è sempre quello di vincere”.

Elia, dopo un periodo di vacanza a Lampedusa, ha ripreso da poco la preparazione: “L’obiettivo rimane quello di essere competitivo su strada sin dall’esordio, il 18 gennaio, al Tour Down Under e di conquistare su pista punti utili alla qualificazione ai Giochi olimpici di Tokyo del 2020”. Dopo la Sei Giorni, Viviani parteciperà a due tappe di Coppa del Mondo: a Berlino (30 novembre-2 dicembre) e a Londra (14-16 dicembre).













Foto: Valerio Origo