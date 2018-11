Ciclismo, doppio obiettivo per Mikel Landa nel 2019: “Voglio fare Giro d’Italia e Tour de France”

Nel 2019 Mikel Landa punterà a correre sia il Giro d’Italia che il Tour de France. Il 28enne spagnolo, dopo una stagione al di sotto delle aspettative, condizionata anche da diversi infortuni, punterà a tornare grande protagonista il prossimo anno. In un’intervista rilasciata ad AS, Landa ha così dichiarato: “Voglio fare il Giro e il Tour. Ne parlerò con Eusebio Unzué e poi vedremo cosa succederà”.

Landa ha già provato il doppio impegno sia nel 2016 che nel 2017, ma in entrambi i casi è riuscito a fare bene sono nella Grande Boucle. Per il 2019 il basco sembra però fiducioso e non è intimorito dal duro percorso della Corsa Rosa: “Ci sono già stati anni con tante tappe di montana nell’ultima settimana del Giro, ma poi alcuni corridori sono riusciti ad essere in forma anche al Tour”.

Infine Landa è consapevole che dal rendimento della prossima stagione dipenderà il suo futuro, visto che il contratto con la Movistar scadrà nel 2019: “Ciò che farò in corsa sarà decisivo per il mio futuro. Spero di far venire il mal di testa a chi dovrà rinnovare il mio contratto e a chi vorrà prendermi, ma ci sarà sempre qualcuno che punterà su di me”.













Foto: Comunicato stampa RCS – LaPresse – D’Alberto / Ferrari