Ciclismo, deceduto l’ex professionista australiano Jonathan Cantwell, da tempo affetto da un tumore ai testicoli

L’ex professionista australiano Jonathan Cantwell è morto questa notte nella sua patria, dopo aver lottato contro un tumore ai testicoli che gli era stato diagnosticato nel 2014 e che ne aveva comportato l’interruzione dell’attività ciclistica.

Nato l’8 gennaio del 1982, Cantwell è passato professionista nel 2008. Dopo aver riportato un certo numero di buoni risultati in varie corse americane e australiane, nonché il terzo posto nell’UCI Oceania Tour del 2010, è stato ingaggiato dalla Saxo-Tinkoff nel 2012. Come membro di tale squadra è stato portato al Tour de France come “pesce pilota” nel treno del velocista argentino Juan José Haedo: nonostante ciò, è riuscito a togliersi una piccola soddisfazione personale, arrivando sesto nella quarta tappa, la Abbeville-Rouen.

Nel 2014 ha lasciato la Saxo-Tinkoff per accasarsi alla Drapac Professional Cycling, ma la sua avventura è durata poco, per via della contingenza che ha posto fine alla sua esistenza terrena.













Credits: Randy Miramontez / Shutterstock