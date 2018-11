NBA 2019, i risultati della notte (7 Novembre): Luka Doncic guida i Mavs, Portland ferma i Bucks, prosegue la crisi di Suns e Wizards

Solamente quattro match si sono disputati nella nottata NBA, ma non sono certo passati inosservati. I Portland Trail Blazers, per esempio, rifilano la seconda sconfitta stagionale ai Milwaukee Bucks, confermandosi una realtà della Western Conference, mentre vincono in casa Dallas Mavericks e Charlotte Hornets ed i Brooklyn Nets passano sul parquet dei Phoenix Suns.

Il match più “nobile” della nottata NBA si è giocato al Moda Centre di Portland ed i padroni di casa non hanno deluso le attese, specialmente CJ McCollum, autore di una prova (l’ennesima) strepitosa da 40 punti (5/10 da tre) e 17/26 totali, con 6 assist, 5 rimbalzi e 4 recuperi. Il match si decide nel terzo quarto dopo tanto equilibrio. I Bucks continuano con il loro gioco basato sul tiro da tre punti, chiudendo con 16/42 per un buon 38% ma Giannis Antetokounmpo (23-9-6) disputa solamente una buona partita e non la sua consueta prestazione da fenomeno, e Milwaukee soccombe, nonostante 44 punti divisi equamente tra Khris Middleton e Brooke Lopez. Dopo il 57-51 di metà gara, infatti, si passa al 91-77 del terzo quarto che i Blazers riescono a gestire fino alla conclusione. La squadra dell’Oregon sale 8-3 in stagione e si conferma al top della Western Conference, mentre Milwaukee scende a 8-2.

Charlotte aveva l’obbligo di vincere contro Atlanta e ci riesce, ma con più fatica del previsto. Il primo quarto si chiude con gli Hawks avanti 25-23 con Vince Carter (41 anni) che regala ancora pezzi di bravura, come una schiacciata che lo riporta indietro di 20 anni. L’ex Toronto chiuderà con 7 punti. Nel secondo parziale inizia a rispondere Kemba Walker, colpendo da lontano, ma Trae Young tiene avanti i suoi, fissando il 54-51 prima dell’intervallo. Il cambio di marcia dei padroni di casa arriva nel terzo quarto con Kemba Walker e Nicolas Batum che martellano dalla distanza e Tony Parker che distribuisce assist e lay-up. il 30-23 del terzo quarto viene confermato da un 32-25 nell’ultima frazione che porta al 113-102 finale. Per Walker altra prestazione di livello con 29 punti, Marvin Williams ne aggiunge 20 (con 3/6 da tre punti) mentre Tony Parker e Malik Monk danno grande impatto dalla panchina. Per Atlanta solita ottima prova per il rookie Trae Young da 18 punti e 10 assist.

Sarebbe un rookie anche Luka Doncic, ma lo sloveno ormai è già una realtà della NBA. Nel successo contro i Washington Wizards, infatti, griffa 23 punti con 6 rimbalzi e 3 assist e guida i texani ad un successo quasi mai messo in discussione. I Mavs partono forte e dominano i primi due parziali chiusi sul 35-24 e 35-25. I ventuno punti di margine sono un discreto bottino che, tuttavia, i problematici Wizards di questo inizio di stagione provano a ridurre ad inizio ripresa. John Wall e Bradley Beal si mettono a giocare come sanno, ma Dallas cambia nuovamente marcia e chiude con un comodo 119-100 centrando il terzo successo stagionale. Per Washington il computo parla di 2-8 in una situazione quanto mai esplosiva e da “tutti contro tutti”. Wall chiude con 24 punti e 10 assist, Beal con 19-6-5, ma la squadra non c’è e si annunciano cambiamenti a breve, soprattutto a livello di panchina.

Nel match con meno appeal della notte, i Brooklyn Nets sbancano il parquet di Phoenix con un netto 104-82. Incontro sempre gestito dai newyorkesi che chiudono 52-42 il primo tempo, prima di un quarto finale da 28-16 che non lascia scampo ai padroni di casa. I Nets salgono, non senza sorpresa, a 5-6 in stagione con Caris LeVert da 26 punti e 5 rimbalzi, mentre per i Suns oltre al solito Devin Booker da 20 e 8 non arriva molto altro. Il record di 2-8 conferma che anche questa annata regalerà ben pochi sorrisi in Arizona.

I RISULTATI DELLA NOTTE:

PORTLAND TRAIL BLAZERS (8-3) – MILWAUKEE BUCKS (8-2) 118-103.

CHARLOTTE HORNETS (6-5) – ATLANTA HAWKS (3-7) 113-102

DALLAS MAVERICKS (3-7) – WASHINGTON WIZARDS (2-8) 119-100

PHOENIX SUNS (2-8) – BROOKLYN NETS (5-6) 82-104.

