Calendario Test Match rugby, il programma di tutte le partite di sabato 3 novembre. Gli orari e come vederle in tv

Novembre è il mese in cui si apre la finestra autunnale dei test match internazionali di rugby: in tutto il mondo le migliori Nazionali della palla ovale si sfidano per tutto il mese. Sarà questa l’ultima finestra autunnale prima della Coppa del Mondo del 2019, che si terrà tra un anno in Giappone, e al termine di questi incontri il ranking mondiale potrebbe essere completamente diverso rispetto a quello attuale. Si parte sabato 3 con quattro confronti.

Di seguito l’elenco completo dei Test Match Internazionali del 3 novembre con l’indicazione dell’ora italiana delle sfide:

Sabato 3 novembre

06.45 Giappone-Nuova Zelanda

15.45 Galles-Scozia

16.00 Inghilterra-Sudafrica

21.00 Italia-Irlanda

Ad eccezione di quella tra Giappone e Nuova Zelanda, tutte le sfide saranno visibili su DAZN, compresa la partita tra Italia ed Irlanda, per la quale OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale integrale in tempo reale.













