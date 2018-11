Calendario Test F1 2019: date, programma e orari di tutte le prove prima del Mondiale. La guida completa

Tra poco meno di due settimane il Mondiale 2018 di Formula Uno chiuderà i battenti. Sul tracciato di Yas Marina, ad Abu Dhabi, andrà in scena l’atto conclusivo e si correrà con la voglia di centrare il successo di tappa. I titoli iridati per i piloti e i costruttori sono stati assegnati a Lewis Hamilton e alla Mercedes e quindi la valenza della gara stimolerà tutti a dare il meglio, senza condizionamenti di classifica.

Tuttavia, su questo stesso asfalto, martedì 27 e mercoledì 28 novembre si terrà una due giorni di test molto importante per tutti in cui i team proveranno le gomme Pirelli 2019 e alcuni componenti funzionali alla prossima stagione. Ci saranno anche dei cambi di abitacolo: Charles Leclerc salirà a bordo della SF71H mentre Kimi Raikkonen proverà per la prima volta l’Alfa Romeo-Sauber. Vi sarà anche il nostro Antonio Giovinazzi impegnato con la monoposto del team italo-svizzero mentre Daniel Ricciardo e Carlos Sainz non sarebbero stati autorizzati a provare la Renault e la McLaren dalla Red Bull perché ancora sotto contratto con il team di Milton Keynes.

Guadando poi all’anno nuovo, sarà come al solito Barcellona la sede delle sessioni di prove pre-stagionali. Inizialmente si era pensato ad un’alternativa, come il Bahrain, ma i costi del tracciato di Sakhir erano troppo elevati. Per questo si è optato per un ritorno in Catalogna. Di seguito la programmazione dei test di F1 2019:

Test F1 2019: date, programma e orari di tutte le prove prima del Mondiale. La guida completa

Test Abu Dhabi: 27-28 novembre

Test Barcellona 1: 18-21 febbraio 2019

Test Barcellona 2: 26 febbraio-1 marzo













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

FOTOCATTAGNI