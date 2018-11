Calendario Serie A calcio, le partite di oggi: orari e come vederle in tv e streaming su Sky e Dazn

Dopo l’anticipo serale di venerdì 9 novembre tra Frosinone e Fiorentina, terminata 1-1, questo sabato 10 si giocheranno poi tre gare: alle 15.00 Torino-Parma, alle 18.00 Spal-Cagliari, mentre alle 20.30 il Napoli affronterà in trasferta il Genoa. Obiettivo tre punti per i partenopei per restare in seconda posizione, mentre i genovesi proveranno l’impresa per uscire dalla crisi.

Domenica 11 si comincia con il match delle 12.30 tra Atalanta e Inter. A Bergamo gli uomini di Luciano Spalletti, reduci dal pareggio di Champions League contro il Barcellona, vorranno allungare la striscia vincente in campionato, su un campo però non facile. La formazione allenata da Gian Piero Gasperini è ben organizzata e fisicamente può mettere in difficoltà chiunque. Per cui si preannuncia uno scontro interessante. Alle 15.00 Chievo ed Empoli avranno l’occasione di fare risultato in casa, rispettivamente con Bologna e Udinese, mentre la Roma ospiterà all’Olimpico la Sampdoria. I giallorossi, dopo le ottime prestazioni in Europa, vogliono mostrare le medesime qualità anche nel torneo nostrano. Alle 18.00 si giocherà Sassuolo-Lazio, match che vedrà confrontarsi due squadre in lizza per la quinta posizione in graduatoria.

La giornata si chiuderà alle 20.30 con il big match di San Siro tra Milan e Juventus. Una partita ricca di tradizione e nella quale le motivazioni di entrambe saranno elevate: la Vecchia Signora va a caccia di un nuovo successo anche per dimenticare lo scivolone in Champions contro il Manchester United di Josè Mourinho; i rossoneri, dopo il pari in Europa League contro il Betis Siviglia, cercheranno di esprimere il 100% delle proprie possibilità contro i rivali. Una partita che vedrà tanti incroci tra ex: Massimiliano Allegri, Leonardo Bonucci, Gonzalo Higuain i nomi più in vista. Ci sarà un grande spettacolo al Meazza.

Di seguito il calendario completo della dodicesima giornata di Serie A, con gli orari di tutte le partite e come vederle in diretta tv su Sky e in diretta streaming su DAZN.



CALENDARIO DODICESIMA GIORNATA SERIE A CALCIO

Sabato 10 novembre

15:00 Torino-Parma Sky

18:00 Spal-Cagliari Sky

20:30 Genoa-Napoli DAZN

Domenica 11 novembre

12:30 Atalanta-Inter DAZN

15:00 Chievo-Bologna Sky

15:00 Empoli-Udinese DAZN

15:00 Roma-Sampdoria Sky

18:00 Sassuolo-Lazio Sky

20:30 Milan-Juventus Sky













Foto: Anton_Ivanov / Shutterstock