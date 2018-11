Calendario Nations League calcio 2019, gli orari delle partite di oggi e come vederle in tv. Il programma completo

Oggi, domenica 18 novembre, si apre la 6a ed ultima giornata della fasi a gironi della Nations League 2019. Sette le partite in programma. Il match più atteso è sicuramente la sfida di Wembley tra Inghilterra e Croazia, autentico spareggio nel Gruppo 4, dove chi vince accede alle Final Four e chi perde retrocede. Nel secondo match di League A, Svizzera-Belgio, i padroni di casa dovranno ribaltare il 2-1 dell’andata per superare gli avversari al primo posto del Gruppo 2.

Nell’unica partita della League B l’Irlanda del Nord, già retrocessa, accoglie l’Austria in un match del tutto ininfluente ai fini della classifica. Per la League C in campo le quattro squadre del Gruppo 2: Ungheria-Finlandia e Grecia-Estonia. Due partite anche nel Gruppo 2 della League D con le sfide San Marino-Bielorussia e Moldavia-Lussemburgo.



La giornata di Nations League sarà aperta dalla sfida tra Inghilterra e Croazia alle 15.00. Alle 18.00 scenderanno in campo Irlanda del Nord e Austria, più le due partite della League D. Alle 20.45 sarà la volta di Svizzera-Belgio e dei due incontri della League C. Nessuna partita sarà trasmessa in diretta tv. Di seguito il programma completo.

DOMENICA 18 NOVEMBRE

ore 15.00 Inghilterra-Croazia (League A, Gruppo 4)

ore 20.45 Svizzera-Belgio (League A, Gruppo 2)

ore 18.00 Irlanda del Nord-Austria (League B, Gruppo 3)

ore 20.45 Ungheria-Finlandia (League C, Gruppo 2)

ore 20.45 Grecia-Estonia (League C, Gruppo 2)

ore 18.00 San Marino-Bielorussia (League D, Gruppo 2)

ore 18.00 Moldavia-Lussemburgo (League D, Gruppo 2)













roberto.pozzi@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: marco iacobucci epp / Shutterstock.com