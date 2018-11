Calendario Nations League 2019, il programma e gli orari di tutte le partite degli ultimi due turni. Come vederle in tv

La Nations League 2018-2019, neonata competizione organizzata dalla UEFA con l’intento di diminuire il numero di amichevoli e di aumentare il numero di partite con i tre punti in palio, torna nuovamente protagonista in questa settimana. Le Nazionali in gioco per le quattro leghe si sfideranno per gli ultimi incontri che definiranno il quadro delle qualificate alla Final Four, le promozioni e le retrocessioni.

Due turni nei quali i match accattivanti non mancheranno nella Lega A: Olanda-Francia (16 novembre) e Germania-Olanda (19 novembre) con i tedeschi a serio rischio retrocessione. Ci sarà poi anche Italia-Portogallo a San Siro, nel gruppo 3, che darà un connotato ancor più preciso al primato di questo girone mentre nel gruppo 4 la fortissima Spagna andrà sul campo dei vice campioni del mondo della Croazia volendo dimostrare la propria superiorità. Tanta carne al fuoco.

Di seguito il calendario completo della quinta e sesta giornata della Nations League 2018-2019 dalla fase a gironi. Tutti gli incontri dell’Italia saranno trasmessi in diretta tv su Rai Uno, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Le altre partite saranno invece trasmesse sui canali Mediaset.

GRUPPO 1:

16 novembre, ore 20.45: Olanda-Francia

19 novembre, ore 20.45: Germania-Olanda

GRUPPO 2:

15 novembre, ore 20.45: Belgio-Islanda

18 novembre, ore 20.45: Svizzera-Belgio

GRUPPO 3:

17 novembre, ore 20.45: Italia-Portogallo

20 novembre, ore 20.45: Portogallo-Polonia

GRUPPO 4:

15 novembre, ore 20.45: Croazia-Spagna

18 novembre, ore 20.45: Inghilterra-Croazia













